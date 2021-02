Dove trovare Lost? Guida per recuperarlo in streaming in Italia

Se non avete mai visto i 114 episodi di Lost è proprio il caso di rimediare, lo show targato ABC ha cambiato la storia della tv ed è ormai diventato un fenomeno di culto tra gli appassionati che ancora oggi dibattono sul significato profondo della serie.

Lost è stata creata da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber e le sue sei stagioni sono andate in onda dal 2004 al 2010 appassionando milioni di fan in tutto il mondo. Impossibile non affezionarsi a Jack, Kate, Sawyer, Hugo, Locke e a un po’ tutti i protagonisti vittime di un disastro aereo che cambierà per sempre le loro vite.

Lost è una grande avventura che inizia su un’isola apparentemente deserta con un gruppo di sopravvissuti con caratteri diversi e spesso in contrasto tra loro, tanti misteri e in mezzo tante storie d’amore, drammi e lotte tra scienza e fede, tra bene e male.

Il pilot di Lost è stato uno dei più costosi nella storia della tv, se volete finalmente recuperare questo incredibile show ricco di emozioni con uno dei finali che più ha fatto discutere, potete farlo sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video.



