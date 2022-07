Troy Kotsur, il premio Oscar per CODA protagonista di una nuova serie Disney

ABC Signature si è assicurata i diritti tv esclusivi sulla straordinaria storia della squadra di football americano del liceo California School for the Deaf Riverside. ABC Signature e Disney Branded Television stanno sviluppando il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, per Disney+ e il protagonista sarà Troy Kotsur.

Il premio Oscar per CODA interpreterà il coach della squadra e sarà produttore esecutivo del progetto insieme alla co-star del film che gli è valso l'Academy Award, Marlee Matlin. Ron Shelton dirigerà il pilot e produrrà esecutivamente lo show, oltre ad occuparsi dello script del pilota con Ben Shelton.



Showrunner e produttore esecutivo sarà Kevin Falls. Lo studio collaborerà con la scuola e il Dipartimento dell'Istruzione della California per raccontare la storia di una storica stagione d'imbattibilità della squadra e di come si è guadagnata un posto nel match del California State Championship per la prima volta in assoluto.



Giocando principalmente con squadre composte da persone udenti, i Cubs hanno catturato i cuori della nazione, conducendo addirittura alcuni dei giocatori in campo per l'inizio del Super Bowl lo scorso febbraio. La serie racconterà le esperienze della comunità sorda composta da studenti, insegnanti e genitori.

John Maucere, un alunno della scuola, sarà consulente dello show e produttore esecutivo.



Per quanto riguarda le prossime novità sulla piattaforma, scoprite la data d'uscita di Boris 4.