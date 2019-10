Troppo tempo al trucco? Kit Harington risponde, scherzando, a Sophie Turner

Kit Harington è stato ospite del ACE Comic Con di Chicago questo weekend, e tra i tanti temi che sono stati discussi era inevitabile che si parlasse anche del ruolo grazie al quale la sua carriera è decollata: parliamo naturalmente dell'interpretazione di Jon Snow in Game of Thrones.

Una delle domande che gli sono state rivolte riguardava il fatto che recentemente l'attore era stato preso bonariamente in giro da Sophie Turner, che nella stessa serie interpretava il personaggio di Sansa Stark, perché sul set passava troppo tempo tra parrucchiere e sala make-up.

L'attore ci ha scherzato su, e ha risposto: "La verità è che Sophie Turner dovrebbe stare zitta di tanto in tanto", ha detto ridendo. I due hanno un ottimo rapporto al di fuori dal set, insieme anche a diversi altri attori della serie. "Voglio un bene dell'anima a quella ragazza. Il fatto è che Sophie, Maisie (Williams), Isaac (Hempstead-Wright) e io siamo stati insieme per così tanto tempo. Anche Richard (Madden). Alla fine siamo diventati davvero come fratelli e sorelle, combatteremmo davvero l'uno per l'altra".

Insomma anche a distanza di tempo dal criticato finale di Game of Thrones, i fratelli Stark dimostrano di essere ancora molto uniti, come molti dei fan della serie vorrebbero.

Sempre Sophie Turner ha girato un video anti-influencer recentemente, accusando questi ultimi di comportarsi in maniera irresponsabile nei confronti dei propri giovanissimi fan, alzando un altro polverone di polemiche.