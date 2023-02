True Blood, HBO ferma tutto: il reboot non si farà più

Basata sui romanzi del ciclo di Sookie Stackhouse della scrittrice statunitense Charlaine Harris, True Blood è incentrata sulla co-esistenza tra vampiri e umani a Bon Temps, una piccola e fittizia cittadina della Louisiana.

La serie, andata in onda per sette stagioni dal 2008 al 2014, è stata un grandissimo successo per HBO, classificandosi (all'epoca) come la serie più seguita della rete dai tempi de I Soprano. Se ben vi ricordate però, nel dicembre 2020 la stessa HBO aveva messo in cantiere un reboot dello show, con il creatore della serie originale Alan Ball che sarebbe dovuto tornare nel ruolo di produttore esecutivo.

Inoltre, era stato rivelato che il creatore di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa si sarebbe occupato della sceneggiatura del pilot assieme a Jami O'Brien (il creatore di NOS4A2). Ebbene, sembra proprio che il progetto non vedrà mai la luce.

Casey Bloys, CEO di HBO e HBO Max, ha infatti confermato a Variety che il reboot di True Blood è morto perché "niente... sembra sia finito lì".

Nel 2021, lo stesso Bloys aveva dichiarato: "Dobbiamo capire come evolverà e dove andrà a parare. Come per qualsiasi sviluppo, vogliamo capire se sia una storia che vale la pena raccontare. È coinvolgente? Porta qualcosa di nuovo rispetto all'originale? Quindi vedremo".

