True Blood, è morta Marcia de Rousse: l'attrice aveva 70 anni

Marcia de Rousse è l'indimenticabile dottoressa Ludwig in True Blood è morta a 70 anni in California: l'attrice, secondo fonti ufficiali, ci ha lasciato a seguito di una lunghissima malattia. I fan di True Blood, serie TV andata in onda fino al 2014, ricordano sempre con effetto l'attrice.

Famosa nel ruolo della dottoressa Patricia Ludwing, esperta in malattie degli esseri soprannaturali, ha debuttato per la prima volta nella seconda stagione. Il suo personaggio, che ha studiato per anni le patologie degli esseri non umani, è presente con frequenza nella quarta e settimana stagione. Nel settore cinematografico la carriera di Marcia de Rousse è iniziato nel 1981 con Under the Rainbow, per poi proseguire con Tiptoes dove l'attrice ha recitato accanto a Gary Oldman, Kate Beckinsale, Matthew McConaughey e Peter Dinklage. L'ultima apparizione di de Rousse sul grande schermo risale al 2016 nel film horror The Disappointments Room con protagonista Kate Beckinsale.

Una grande perdita nel cast di True Blood malgrado Marcia de Rousse fosse un personaggio secondario: il pubblico non si è mai rassegnato alla fine della serie TV che dopo ben sette stagioni si è conclusa quasi dieci anni fa. Inizialmente, HBO era interessata a sviluppare un reboot di True Blood ma dopo anni di mancati aggiornamenti e un evidente ritardo nella produzione, Variety ha divulgato la notizia della fine del progetto reboot di True Blood: un vero colpo per i fan.