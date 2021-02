True Blood, il reboot deve avere una storia che vale la pena raccontare: parla il boss HBO

Come già riportato lo scorso dicembre, HBO starebbe lavorando effettivamente a uno show reboot della mitica True Blood, una delle serie middle '10 più di successo dell'emittente americana di cui è arrivato adesso a parlare il boss di HBO, Casey Bloys, confermando sostanzialmente il report di due mesi fa di TVLine.

Il Presidente ha confermato che il progetto "è attualmente in fase di sviluppo presso HBO", tenendo a sottolineare però che "è ancora tutto in fase embrionale, proprio agli inizi". E continua:



"Al momento non c'è nessuna luce verde imminente per il progetto. Non direi che sia così vicino come ad esempio House of Dragon, lo spin-off di Game of Thrones. Abbiamo sicuramente uno sceneggiatore che sta lavorando a un'idea, ma penso che sia giusto sottolineare che lo show non è assolutamente così vicino o certo come la gente pensa. Non andrà in onda il prossimo anno, per dire. È decisamente più lontano di così".



Bloys si riferisce a Roberto Aguirre-Sacasa di Riverdale come produttore esecutivo e showrunner del reboot, che sta scrivendo la sceneggiatura insieme a Jami O'Brien di NOS4A2. Inoltre era stato riportato che anche il creatore dello show, Alan Ball, dovrebbe ritornare come produttore esecutivo. Aggiunge comunque Bloys, in conclusione:



"Dobbiamo capire come evolverà e dove andrà a parare. Come per qualsiasi sviluppo, vogliamo capire se sia una storia che vale la pena raccontare. È coinvolgente? Porta qualcosa di nuovo rispetto all'originale? Quindi vedremo".