True Detective 3: guardate lo straniante primo trailer ufficiale!

HBO ha finalmente diramato il primo trailer ufficiale dell'attesissima terza stagione di True Detective, il crime-drama creato nel 2014 da Nic Pizzolatto.

Il trailer è arrivato a sorpresa domenica notte per tutti gli spettatori americani intenti a seguire l'episodio finale di Sharp Objects sulla rete via cavo. Oltre alle celebri ambientazioni oscure e misteriose della serie, il video è anche servito come annuncio della data di messa in onda di True Detective 3, che a quanto pare arriverà a gennaio 2019.

Come al solito, trovate il trailer in calce alla news.

I nuovi episodi racconteranno la storia di Wayne Hays (il premio Oscar Mahershala Ali), un detective della polizia statale del Northwest Arkansas, che si dirama attraverso tre linee temporali. Nel trailer, ci viene offerta anche una prima occhiata al personaggio invecchiato, coi capelli grigi e lo sguardo dolorante, presumibilmente dovuto agli strascichi di un crimine irrisolto di cui si è occupato nella giovinezza, quando lavorava negli Ozarks. Nel filmato compaiono anche Carmen Ejogo, Mamie Gummer e Scoot McNairy.

Il look sembra molto diverso rispetto a quello della seconda stagione della serie, con un ritorno quasi definitivo a quello della prima: dalle timeline diversificate all'ambientazione rurale, perfino la data di uscita vuole andare incontro agli episodi diretti da Cary Fukunaga, che arrivò nel gennaio 2014 a differenza del rilascio estivo della seconda stagione.

True Detective 3 è diretto dall'acclamato Jeremy Saulnier (Blue Ruin, Green Room, Hold the Dark), Pizzolatto e Daniel Sackheim (The Leftovers), saliti a bordo dopo che Saulnier ha lasciato la produzione a causa di conflitti di programmazione.

La sinossi ufficiale, per gentile concessione di HBO, recita: "La prossima stagione di True Detective racconta la storia di un crimine macabro nel cuore degli Ozarks, e un mistero che si approfondisce per decenni e si svolge in tre diversi periodi di tempo."