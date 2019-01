True Detective 3: nella featurette il mistero della terza stagione

Mancano pochi giorni alla première della terza stagione di True Detective e HBO ha pubblicato una nuova featurette che riguarda il prossimo ciclo di episodi dello show, con protagonista Mahershala Ali. Il video contiene il dietro le quinte del set, con le interviste al regista e al cast. Si parla, in parte, anche del mistero di questa stagione.

La terza stagione di True Detective, in onda su Sky Atlantic dal 14 gennaio, si svolge nel cuore dell'Altopiano d'Ozark, in cui si verifica un crimine inquietante e un mistero che si prolunga per decenni e si svolge in tre periodi temporali diversi. Il premio Oscar Mahershala Ali interpreta Wayne Hays, un detective della polizia di stato del nord-ovest dell'Arkansas mentre Carmen Ejogo è l'insegnante di scuola Amelia Reardon, una donna che condivide un legame con due bambini scomparsi nel 1980.

Il video mostra l'intervista, tra le altre, a Nic Pizzolatto, creatore e showrunner della serie, dirige alcuni degli episodi, dividendosi con David Milch e Jeremy Saulnier.

La prima stagione di True Detective fece innamorare milioni di spettatori. Diretta da Cary Fukunaga, aveva per protagonisti Matthew McConaughey nel ruolo di Rusty Cole e Woody Harrelson in quello di Marty Hart. Due detective alla caccia di un serial killer in Louisiana.

La seconda stagione ha convinto meno sia i critici che il pubblico e aveva come ambientazione un'immaginaria contea di Los Angeles. I protagonisti erano Colin Farrell, Rachel McAdams e Vince Vaughn.