True Detective 3: nuovo motion poster per l'attesa serie HBO

E' ormai tutto pronto per l'esordio della terza stagione dell'acclamata serie crime True Detective, e per stuzzicare l'attesa dei fan HBO ha pubblicato su Instagram un nuovo motion-poster.

La nuova stagione sarà composta da 8 episodi, le cui vicende si snoderanno attraverso tre linee temporali diverse e ruoteranno attorno alla figura di Wayne Hays (Mahershala Ali), un detective della polizia statale del Northwest Arkansas. La storia racconterà l'indagine di Hays su un macabro crimine avvenuto nel cuore degli Ozarks, crimine che ha cercato di risolvere per tutta la sua carriera.

True Detective 3 è stato diretto dall'acclamato Jeremy Saulnier (Blue Ruin, Green Room, Hold the Dark), dal creatore della serie Nic Pizzolatto e da Daniel Sackheim (The Leftovers), saliti a bordo dopo che Saulnier ha abbandonato la produzione a causa di conflitti creativi. Nel cast troviamo anche Stephen Dorff nei panni di Roland West, un investigatore dell'Arkansas, e Carmen Ejogo in quelli di Amelia Reardon, un'insegnante collegata a due bambini scomparsi nel 1980.

Il creatore e showrunner Pizzolato si è occupato interamente delle sceneggiature degli otto episodi, ad eccezione della quarta puntata, che ha scritto a quattro mani con David Milch.

True Detective 3 debutterà il 13 gennaio 2019 su HBO.