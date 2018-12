True Detective 3: passato, presente e futuro convergono nel nuovo trailer ufficiale

Per stuzzicare l'attesa dei fan, HBO ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale della terza stagione di True Detective, crime drama che avrà per protagonista il premio Oscar Mahershala Ali nei panni di Wayne Hays, detective della polizia statale del Northwest Arkansas.

Il nuovo arco narrativo della serie antologica sarà ambientato nel cuore degli Ozarks e ruoterà attorno ad un macabro crimine che il detective ha cercato di risolvere per tutta la sua carriera. Le vicende si snoderanno attraverso tre linee temporali diverse nell'arco di decadi che renderanno ancora più fitto tale mistero.

Nel cast troviamo anche Stephen Dorff nei panni di Roland West, un investigatore dell'Arkansas, e Carmen Ejogo in quelli di Amelia Reardon, un'insegnante collegata a due bambini scomparsi nel 1980.

La terza stagione di True Detective sarà composta da otto episodi e debutterà il 13 gennaio 2019 su HBO. Lo showrunner e scrittore di tutte le puntate tranne la quarta sarà nientemeno che Nic Pizzolatto, creatore della serie originale. A dirigerla ci penserà Jeremy Saulnier. Tra i produttori esecutivi figurano anche Scott Stephens e Cary Fukunaga, regista della prima.

Il ruolo del detective era stato inizialmente scritturato per un attore caucasico, ma Ali ha poi contattato telefonicamente Pizzolatto, inviandogli delle foto di suo nonno che realmente è stato un agente di polizia tra gli anni ’60 e ’70.

Da 1 a 10, quanto attendete questa terza stagione? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto.