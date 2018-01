True Detective 3: Stephen Dorff entra nel cast della terza stagione!

Nella terza stagione divedremo anche Stephen Dorff ; la serie inizierà a girare presto questo nuovo capitolo e adesso è arrivata la notizia che anche l'attore si è unito al cast.

Quest'anno il protagonista della stagione sarà il premio Oscar Mahershala Ali e la produzione dovrebbe iniziare a Febbraio. Il racconto si sposterà, stavolta, negli Ozarks per raccontare di un macabro crimine e la successiva investigazione che tornerà indietro di diverse decadi.

Del cast fa parte anche Carmen Ejogo e la speranza, per HBO, è che True Detective ritorni ad essere una serie campione, come fu quando uscì la prima stagione, che venne accolta in modo incredibilmente positivo da pubblico e critica.

Nic Pizzolatto quest'anno avrà più tempo da dedicare a creazione e stesura della storia (cosa che per la seconda stagione non ebbe, e che fu il fattore determinante del "fallimento" narrativo di cui è stata tacciata), e sarà aiutato da David Milch, che ha anche co-scritto il quarto episodio della stagione 3. E' notizia recente che Pizzolatto si occuperà anche della regia di alcuni episodi, al fianco di Jeremy Saulnier, regista del film cult Green Room.

Variety ha riportato che Dorff avrà un ruolo di co-protagonista.



Curiosi di vedere come verrà sviluppata questa nuova stagione di True Detective? Ditecelo nei commenti!