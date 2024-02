True Detective 4, l'autrice risponde alle critiche: 'Derivano dalla possessività'

Il finale di True Detective 4 ha lasciato molti dubbi e una buona dose di polemiche che di certo non potevano esentare nemmeno la quarta stagione dello show crime, incoronata come la più vista di sempre dell'intera serie.

In True Detective: Night Country, le protagoniste sono le detective di Jodie Foster e Kali Reis e molti aspetti della serie sono filtrate da una prospettiva femminile come il resto anche il finale così come spiegato dalla stessa Issa López in risposta alle critiche. "Tutto l'affetto che abbiamo ricevuto supera l'ostilità, e penso che l'ostilità derivi dalla possessività - ha detto la showrunner a GQ - la prima serie è stata realizzata da una prospettiva molto, molto maschile, e penso che sia stata realizzata brillantemente ma è successo prima che Donald Trump fosse eletto. Era prima di MeToo - prosegue López - Era prima della pandemia. Era prima di George Floyd. Quella serie era più o meno l'ultima che poteva spingersi oltre". Il confronto con la prima iconica stagione di True Detective ritorna anche per via dei numerosi collegamenti tra le due stagioni.

La risposta dell'autrice analizza più a fondo la scelta finale compiuta dalle due detective, ma senza rivelare i tanti dubbi ancora lasciati in sospeso.Ma True Detective 5 si farà? E cosa possiamo aspettarci? Tutti gli episodi di True Detective: Night Country sono disponibili su NOW.