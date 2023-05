True Detective 4, il capo HBO definisce la serie 'davvero potente'. Stagioni future?

Il nuovo teaser trailer di True Detective: Night Country anticipa ciò a cui assisteremo nella quarta stagione della saga, e in tal senso Francesca Orsi, a capo di HBO, ha fornito altri interessanti dettagli sulla serie sceneggiata da Issa López.

Così ha dichiarato Orsi al riguardo: "Una storia davvero profonda ambientata in Alaska che strizza un occhio alla comunità indigena, gli Inuit, e ad alcune delle lotte che affrontano in presenza del lavoro nelle miniere e di alcuni dei conflitti sociali che continuano a imperversare tra violenza e abusi domestici".

Riguardo la sceneggiatrice, l'entusiasmo della donna è altrettanto elevato: "Issa Lopez è diversa da chiunque con cui abbia mai lavorato, è una vera potenza. Ha diretto tutti e sei gli episodi uno dopo l'altro, nel freddo pungente dell'Islanda. Come se non bastasse, gran parte della produzione ha richiesto riprese notturne. Tra lei, Jodi-Foster e il co-protagonista Kali Reis, sono riusciti a creare qualcosa di enorme impatto". Eppure, un eventuale proseguimento del franchise non è ancora certo: "Abbiamo abbracciato la storia sotto l'etichetta di quarta stagione, ma non è detto che proseguiremo con la quinta, la sesta e via dicendo".

Nella nuova stagione la detective Liz Danvers (Jodie Foster) ed Evangeline Navarro (Kali Reis), cercano di risolvere il caso di sei uomini scomparsi senza lasciare traccia. Quali verità può nascondere il ghiaccio dell'Alaska? Quali segreti, invece, celano le personalità dei due protagonisti?

La data d'uscita della serie è ancora ignota, ma debutterà per certo entro la fine del 2023. Nell'attesa, dove guardare le prime tre stagioni di True Detective?