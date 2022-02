True Detective 4, Casey Bloys rassicura i fan: 'Stiamo sviluppando varie idee'

Da tempo ormai si parla di una possibile stagione 4 di Tue Detective e sembra proprio che finalmente qualcosa bolla in pentola alla HBO. Le ultime dichiarazioni di Casey Bloys, capo della programmazione dell'emittente sussidiaria di WarnerMedia infatti, fanno ben sperare.

Per il momento non è giunto ancora alcun rinnovo ufficiale ma sembra che gli sceneggiatori siano a lavoro per scrivere nuovi episodi della serie antologica investigativa di grande successo o quanto meno, che stiano iniziando a sviluppare alcune idee a riguardo, a tre anni di distanza circa dalla stagione 3 di True Detective che ha avuto come protagonista il Premio Oscar Mahershala Ali.

Casey Bloys intervistato da The Hollywood Reporter ha detto: "Stiamo sviluppando varie idee su True Detective. Restate connessi".

Nic Pizzolatto ha ammesso negli scorsi anni di avere grandi idee per True Detective 4 ma pare ormai chiaro che l'uomo che ha dato lustro a questa serie non farà parte della sua prossima annata. Presto o tardi, rivedremo sul piccolo schermo questa sua creatura, e proprio come per le 3 stagioni precedenti, avremo a che fare con una storia e con dei personaggi completamente nuovi. Resta da capire quanto ancora ci vorrà per la messa in produzione ufficiale di questo show da parte di HBO. Quali sono le vostre aspettative a riguardo? Siete felici di una possibile nuova stagione di True Detective? Ditecelo nei commenti.