True Detective 4, clamoroso: Night County è nata come serie tv di HBO slegata dalla saga

True Detective 4 debutterà in Italia il prossimo gennaio. La quarta stagione della serie antologica di successo targata HBO verrà intitolata Night Country ma sapevate che inizialmente era nata come uno show indipendente?

Quando Issa Lopez creatrice di Night Country, aveva sviluppato il progetto aveva in mente di creare una serie TV crime ma lontana dalla saga di True Detective. Poi il progetto venne accantonato a causa di divergenze creative con Nic Pizzolatto con HBO ma più avanti si sviluppò negli studios la volontà di accostare il progetto a True Detective così come racconta Lopez.

Lo show immaginato originariamente raccontava casi di omicidio in territori innevati ma non aveva niente a che fare con True Detective. L'intuizione di accostare le due serie TV è partita da HBO che ha proposto di incentrare sulla trama di Night Country la quarta stagione della serie poliziesca unendo dunque le peculiarità di entrambi gli show.

Ma di cosa parlerà True Detective: Night Country? Ambientata in Alaska, la quarta stagione vede protagonista Jodie Foster e Keli Reis in una serie di oscuri misteri come vediamo nel trailer di True Detective: Night Country Nell'attesa di scoprire cosa ci riserverà questo inaspettato mix di show, ecco un breve recap su tutto ciò che c'è da sapere su True Detective 4.