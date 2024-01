True Detective 4 é collegata a Rust di Matthew McConaughey? Spiegazione dell'easter egg

Dopo aver battuto persino The White Lotus con la sua seconda puntata, True Detective: Night Country ha davvero appassionato milioni di spettatori non solo per il fascino della sua storia ma anche per un possibile collegamento con la prima stagione e nello specifico con il personaggio di Rust Cohle, interpretato dal Premio Oscar Matthew McConaughey.

Come vi avevamo anticipato ieri, Night Country potrebbe aver svelato alcuni collegamenti diretti alla prima True Detective e questo grazie al misterioso personaggio di Travis Cohle.

Night Country, ambientato nella città immaginaria di Ennis, in Alaska, racconta una storia che sembrerebbe molto diversa dai misteri delle altre stagioni, ambientate in Texas, a Los Angeles e negli Ozarks. Ma un simbolo evidente - quella stessa spirale che era sempre presente nella prima stagione - traccia un chiaro collegamento.

E mentre alcuni spettatori di Night Country erano sospettosi di un personaggio deceduto di nome Travis che appariva nei sogni di una donna anziana di Ennis di nome Rose Aguineau (Fiona Shaw), il secondo episodio della stagione ha confermato che Travis è la chiave di un collegamento vitale di True Detective.

Durante una conversazione tra Evangeline Navarro (Kali Reis) e Rose, apprendiamo che il cognome di Travis era "Cohle" (i titoli di coda hanno confermato l'ortografia). Anche se non abbiamo una conferma sicura al 100%, possiamo prendere le prove che abbiamo e trarre la conclusione che Travis Cohle sia, effettivamente, il padre di Rust Cohle.

Nella prima indimenticabile stagione di True Detective abbiamo appreso che Rust, pur essendo cresciuto nel sud del Texas, si è trasferito e ha trascorso gran parte della sua infanzia in Alaska con il padre, un veterano del Vietnam e survivalista (che Rust diceva avere delle "fottute idee folli") di nome Travis. Nella prima stagione Rust accenna anche al fatto che suo padre era malato di leucemia. Più avanti nella storia apprendiamo che Rust ha trascorso otto anni della sua vita adulta in Alaska dopo una lite con Marty (Woody Harrelson) che lo ha portato a lasciare la polizia.

Mentre nel primo episodio di True Detective: Night Country vedevamo Rose seguire quella misteriosa figura di nome Travis (che alla fine la porta a scoprire i ragazzi della stazione Tsalal congelati nella forma che Liz Danvers (Jodie Foster) chiama "corpsicle"), il secondo episodio si immerge più a fondo nella storia di Rose e Travis.

Come si scopre, Travis e Rose hanno avuto una relazione di lunga data (nella prima stagione di True Detective sapevamo che i genitori di Rust erano divorziati, quindi Rose potrebbe anche essere la madre di Rust) e quando gli è stata diagnosticata la leucemia, ha deciso di prendere in mano la situazione. Si recò a casa di Rose, le diede dei croissant che aveva preparato lui stesso, fece sesso e poi "si mise nel ghiaccio", dove morì congelato - e fu Navarro a scoprirlo in seguito.

Ma questa non è stata l'ultima volta che Rose ha visto Travis; lei dice che Travis appare solo quando vuole qualcosa. Ovviamente, questo potrebbe essere un riferimento a un'esperienza di vita reale piuttosto tossica, ma sembra anche che la donna veda manifestazioni di Travis con una certa regolarità.

Come questa storia si incastrerà con la prima stagione di True Detective è tutto da scoprire.