True Detective 4, com'è andata la nuova stagione? Ecco quante visualizzazioni ha fatto

I grandi produttori di serie televisive misurano ovviamente il successo dei loro show anche con le visualizzazioni, e quindi da questo punto di vista True Detective 4 com'è andata? Ecco i numeri statunitensi degli spettatori sulla HBO.

Cominciamo intanto con i ratings riportati da Variety per cui True Detective Night Country ha fatto numeri altissimi sul finale. Numeri che ovviamente riflettono anche il cambiamento dello streaming nel corso del tempo, dato che, come riporta ancora Variety, sono 12.7 milioni gli spettatori tra il canale HBO e la piattaforma di streaming Max.

Numeri grossi e in rialzo per il finale di stagione ma che, dati alla mano, non sono ovviamente paragonabili a quelli delle precedenti proprio per il cambiamento e la divisione tra HBO e HBO Max. Prendendo come esempio la terza di True Detective, la media totale sugli otto episodi era a un milione e 250mila spettatori, con un picco di 1.45 milioni per la quarta puntata.

Se invece andiamo a vedere la prima: media di 2 milioni e trecentomila spettatori a puntata con un picco di 3.52 milioni per il finale di stagione.

HBO rimane comunque largamente soddisfatta da True Detective Night Country, che a questo punto ci immaginiamo verrà rinnovata per una quinta stagione.

E voi avete visto la serie? Vi è piaciuta? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alla nostra recensione di True Detective Night Country.