True Detective 4, come finisce l'episodio 4? Cosa è successo

True Detective: Night Country si conferma un successo. La quarta stagione con protagonista Jodie Foster e Kali Reis ambientata nella gelida Alaska è arrivata al quarto episodio che chiude con più domande che risposte.

Se una telefonata e comunque l'intercessione di Peter Prior (Finn Bennett) ricopre gli ultimi minuti delle puntate di True Detective: Night Country questo avviene anche per la quarta: Prior riferisce che un uomo che indossa il parka di Anne è stato trovato vicino a un escavatore. Quando le due detective si sopraggiungono nel luogo indicatole da Peter, Danvers dapprima scambia l'uomo per Clark per poi accorgersi che si tratta di Otis ( Klaus Tange ). Nel frattempo, Navarro si allontana da Liz dopo aver visto una donna galleggiare in un canale d'acqua ma, qualche istante dopo, incontra il fantasma urlante della sorella vicino a un albero di Natale. L'incontro spiazza Navarro e la violenza dell'urlo di Jules le fa sanguinare le orecchie, dimostrando anche al pubblico come non si tratti di una suggestione di Navarro ed amplificando la svolta paranormale della serie TV.

Parallelamente, Otis afferma che Clark è partito per il "paese della notte", dicendo anche che adesso ci sono tutti prima che Danvers trovi Navarro con le orecchie sanguinanti, chiudendo così la puntata. A cosa farà riferimento l'uomo? La frase originale " You're in Night Country now " ricorda molto la citazione di Reggie Ledoux "You're in Carcosa now" della prima stagione di True Detective: ci troviamo dunque nel luogo di congiunzione tra i vivi e i morti?

