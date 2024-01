True Detective 4: tutte le connessioni con la prima stagione apparse finora

Tecnicamente True Detective è una serie antologica, ciò vuol dire che ogni stagione presenta un'ambientazione, dei personaggi e delle storie completamente nuove che hanno un unico punto in comune, un'indagine su un mistero. Tuttavia, Night Country ha seminato nei suoi due episodi ben più di una connessione con la prima iconica stagione dello show.

La prima stagione di True Detective rimane la più acclamata e popolare della serie, in gran parte grazie a uno strano miscuglio di filosofia esistenziale, al suo fascino da noir poliziesco e un mistero centrale che si è prestato alla diffusione delle teorie dei fan sull'assassino in agguato. Night Country presenta molti di questi elementi, solo che i concetti che erano spesso al centro delle discussioni del Rust Cohle di Matthew McConaughey sono stati sostituiti da elementi soprannaturali misteriosi, in cui l'avvistamento di fantasmi e/o spiriti è un fatto ordinario nella cittadina di Ennis, in Alaska.

Tuttavia, anche se i temi e le influenze delle stagioni 1 e 4 di True Detective non potrebbero essere più diversi, c'è un terreno comune tra loro che spiana la strada ad alcuni collegamenti significativi. Questa domenica ne sapremo di più con l'arrivo del terzo episodio di Night Country.

La teoria principale di True Detective: Night Country è che uno dei personaggi più enigmatici dei primi episodi, Travis (Erling Eliasson), sia in realtà il padre del protagonista della prima stagione Rust Cohle (McConaughey).

Travis appare come un'apparizione spettrale a Rose Aguineau (Fiona Shaw), una donna solitaria di Ennis, e la conduce al luogo in cui si trovano i corpi contorti e congelati della squadra della Stazione di Ricerca Tsalal. Nell'episodio 2, Rose parla con l'agente Evangeline Navarro (Kali Reis) dell'esperienza soprannaturale, raccontando i retroscena di "Travis Cohle", il suo amante che, dopo aver scoperto di avere una leucemia terminale, decise di affrontare la situazione camminando volontariamente al freddo e morendo congelato. Il suo corpo è stato poi scoperto da Navarro.

La showrunner di Night Country, Issa López, ha poi confermato in modo velato che Travis è il padre di Rust, affermando che: "Travis è una creatura a sé stante. Viene direttamente dalla mitologia della prima stagione".

Questo collegamento rende True Detective: Night Country più attinente alla trama della prima stagione. A un certo punto Rust ha raccontato di essere tornato in Alaska per stare con suo padre per un po' di tempo tra un'indagine e l'altra, e la stagione si è conclusa con Rust che affermava di aver comunicato con lo spirito del padre quando era in coma dopo essere stato ferito mentre combatteva contro il serial killer noto come Re Giallo. In questo senso, Travis sta rapidamente diventando uno spirito che incombe su True Detective sia letteralmente che figurativamente.

Una delle caratteristiche più importanti della stagione 1 di True Detective è stata il simbolo della spirale. Le spirali sono state trovate nelle scene in cui Rust Cohle e Marty Hart (Woody Harrelson) indagavano sugli omicidi rituali e le strane manifestazioni di culto nelle paludi della Louisiana. Ci sono state molte teorie su tutti i significati storici, mistici e occulti del simbolo e ora quel mistero si è esteso a True Detective: Night Country.

Il secondo episodio di Night Country ha rivelato che una vittima della stazione di ricerca Tsalal aveva una spirale incisa sulla testa. Navarro e il capo Liz Danvers (Jodie Foster) trovano altre spirali inquietanti quando indagano sul ricercatore Raymond Clark (Owen McDonnell) e sul suo legame con il precedente omicidio di "Annie K", la donna uccisa anni prima, lasciando Danvers e Navarro ossessionati dal caso irrisolto e allontanandole l'una dall'altra. Sia Clark che Annie si erano fatti tatuare una spirale sul corpo e anche la roulotte segreta che tenevano per nascondere la loro storia d'amore aveva un'enorme spirale disegnata sul soffitto.

Il simbolo della spirale (o vortice) di True Detective è stato associato alle teorie sul tempo e sulle circostanze che si ripetono circolarmente, nonché alle società occulte e segrete che lo praticano.

Infine, la famiglia Tuttle. Il finale della prima stagione di True Detective ha rivelato che il serial killer Errol Childress (alias il killer del Re Giallo) era in realtà il figlio di un Tuttle bastardo di nome William Lee Childress, al quale era stato permesso di operare per anni all'interno del Culto Tuttle, che lo aveva anche protetto. Rust e Marty uccisero Errol e Rust denunciò i crimini di Bill Tuttle tanto da indurre l'uomo, pubblicamente rispettato, a togliersi la vita piuttosto che affrontare la vergogna e le conseguenze.

Tuttavia, è stato notato che la più ampia sfera di potere e di influenza dei Tuttle non è stata infine stanata dall'indagine, poiché la famiglia era semplicemente troppo potente per essere soggetta alla giustizia.

Nell'ultimo episodio di True Detective: Night Country scopriamo un dettaglio non significativo per i personaggi, ma molto importante per gli spettatori. In una scena, il giovane poliziotto Peter Prior (Finn Bennett) sta elencando le piste che ha trovato per il suo capo Danvers. Peter dice di aver indagato su chi possiede la stazione di ricerca Tsalal, dove sono avvenuti gli omicidi, e che è gestita da una ONG attraverso una società di comodo chiamata NC Global, che fa parte di un più grande conglomerato aziendale chiamato "Tuttle United".

Sì, la famiglia Tuttle (e il suo culto) ha raggiunto anche Ennis, in Alaska.