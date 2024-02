True Detective 4, quanto è costata la nuova stagione della serie HBO?

Ci stiamo avviando verso il finale di stagione per quanto riguarda True Detective: Night Country, ma provando a fare due conti quanto è costata alla HBO questa quarta stagione? Vediamolo assieme con i dati a disposizione.

Stando alle informazioni disponibili al momento sappiamo che True Detective: Night Country è costata alla HBO circa 60 milioni di dollari. Un budget decisamente corposo per i sei episodi che compongono la quarta stagione.

Siamo infatti a circa 10 milioni di dollari a episodio, che vengono "ammortizzati" dalle due puntate in meno rispetto al solito ma che comunque rappresentano un investimento importante per la casa di produzione. Investimento che però sembra ben riposto visto che True Detective Night Country ha battuto la prima stagione negli ascolti.

Per fare un confronto, le stime della prima stagione si attestavano su circa 4 milioni o 4 milioni e mezzo di dollari a episodio, perciò HBO ha investito davvero parecchio per True Detective 4. La terza invece era costata un po' di più, con cifre che viaggiavano sui 70 milioni di dollari totali.

True Detective: Night Country è stata filmata in Islanda e Alaska, in condizioni climatiche davvero rigide, elemento che ha sicuramente contribuito a far lievitare il budget.

E voi state guardando la serie? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a quanto durerà l'episodio finale di True Detective Night Country.