True Detective 4: quanto durano le puntate e quando escono?

Dopo tanta attesa è finalmente cominciata True Detective: Night Country, quarta stagione dell'acclamata serie televisiva HBO. Vediamo allora assieme quando escono le puntate, come vederle e quanto durano.

Prima di iniziare vi lasciamo subito la nostra recensione di True Detective Night Country, così vi fate un'idea della serie. Serie che è cominciata ufficialmente la notte scorsa su Sky Italia e su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Il primo episodio è infatti uscito alle 3 del mattino in contemporanea ed è già disponibile on demand: verrà riproposto questa sera alle 21:15 su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata in italiano. Per la versione doppiata in italiano invece bisognerà attendere una settimana.

True Detective: Night Country ha 6 episodi che arriveranno su Sky, uno a settimana, dal 14 gennaio al 25 febbraio (alle 3 del mattino) e poi il lunedì sera in prima visione. Come dicevamo invece per la versione doppiata in italiano bisognerà aspettare la settimana dopo la messa in onda della puntata in originale.

La serie salterà soltanto l'uscita dell'11 febbraio perché quella notte ci sarà anche il Super Bowl, perciò l'episodio 5 arriverà il 18 febbraio.

Le sei puntate di True Detective: Night Country hanno tutte una durata di un'ora circa a parte l'ultima che dura 75 minuti, quindi circa un'ora e un quarto.

E voi guarderete la serie? Avete già visto la prima puntata? Diteci tutto nei commenti, intanto ecco tutto quello che dovete sapere su True Detective: Night Country.