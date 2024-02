True Detective 4, l'episodio 5 uscirà in anticipo su Sky e NOW: scoprite la nuova data

I fan non si sono ancora ripresi dallo sconcertante finale dell'episodio 4, ma in questi minuti HBO e Sky hanno annunciato un'uscita anticipata per la puntata 5 di True Detective: Night Country.

Per via del Super Bowl 2024, che monopolizzerà l'attenzione del pubblico nord-americano domenica febbraio, il network HBO ha deciso di anticipare l'uscita di True Detective: Night Country episodio 5, e di conseguenza anche Sky e la piattaforma di streaming on demand NOW hanno confermato la nuova data: in questi minuti infatti Sky ci ha confermato ufficialmente che l'episodio 5 di Night Country sarà caricato on demand e in streaming sabato 10 febbraio, con il penultimo episodio della nuova stagione del cult HBO che rispetterà la messa in onda in contemporanea assoluta con gli States.

Successivamente, Sky Atlantic manderà in onda la puntata come di consueto lunedì sera 12 febbraio, in prima serata. Inoltre, da domani mercoledì 7 febbraio, il primo episodio della nuova stagione sarà disponibile per tutti sul canale YouTube di Sky in maniera totalmente gratuita.

La quarta stagione di True Detective è creata, scritta e diretta da Issa López e vede nel cast il premio Oscar Jodie Foster, per la prima volta protagonista sul piccolo schermo, e l'attrice Kali Reis, a formare la coppia di investigatrici al centro dell’indagine raccontata nei nuovi episodi. Nel cast anche Fiona Shaw, Christopher Eccleston, John Hawkes, Finn Bennett e Isabella Star LaBlanc.

