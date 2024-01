True Detective 4, nel terzo episodio c'è un altro palese riferimento alla prima stagione!

Qualche giorno fa vi avevamo riassunto in maniera esaustiva tutte le connessioni tra True Detective Night Country e la prima stagione, quella che vedeva protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Dopo la conferma di quel personaggio nel secondo episodio dello show, anche il terzo episodio ha fatto riferimento alla stagione originale.

Oltre al personaggio di Travis Cohle, che a quanto pare sarebbe effettivamente il padre del Rust Cohle di McConaughey, tra le varie connessioni alla prima stagione, Night Country ha ripresentato anche il tema della spirale, che torna continuamente anche in questi nuovi episodi.

La spirale ha assunto un ruolo importante in True Detective: Night Country quando è stato rivelato che Annie K. e Raymond Clark l'avevano entrambi tatuata sul corpo. Annie l'ha avuta per prima, ha iniziato una relazione segreta con Ray e lui ha messo lo stesso segno sul suo corpo poco dopo che lei è stata uccisa. Nell'episodio 3 scopriamo che il tatuaggio di Annie aveva una ragione e che, a quanto pare, l'ha aiutata in modo significativo.

Le foto del camper di Ray portano Danvers e Navarro a casa di una parrucchiera locale di nome Susan, che era amica di Annie e le tingeva i capelli. Navarro interroga Susan su Ray, il che porta a uno scambio molto interessante che rivela altri dettagli sui tatuaggi a spirale.

"Annie e Ray andavano d'accordo. Hanno parlato tutta la notte. Lei gli ha mostrato il suo tatuaggio e lui si è fissato su di esso", ha raccontato Susan della sera in cui lei e Annie sono andate al TSALAL per tagliare i capelli. "L'ha sognato, quando eravamo al liceo. Un sacco di volte. Si è fatta un tatuaggio e i sogni sono cessati".

I sogni e le visioni terrificanti sono stati un tema ricorrente di True Detective: Night Country. Alcune persone sentono voci. Altri vedono fantasmi. È logico che si creda che la spirale sia in qualche modo collegata a un regno spirituale simile. A quanto pare, il tatuaggio di Annie ha fatto sì che smettesse di avere le visioni che la tormentavano, visioni che si concentravano sulla spirale stessa.

Questa storia porta a ulteriori domande su Raymond Clark. Secondo il racconto di Susan, si era immediatamente innamorato del tatuaggio. Questo potrebbe significare che in qualche modo si collega alla misteriosa ricerca che stavano conducendo al TSALAL. Ancora più interessante, tuttavia, è che Raymond si sia fatto lo stesso tatuaggio dopo la morte di Annie.

Ciò che affliggeva Annie prima del tatuaggio si è riversato anche su Ray? Qualunque cosa fosse potrebbe aver iniziato a concentrarsi su Ray dopo che Annie è morta, spingendolo a farsi il tatuaggio da solo? Dopo tutto, non lo ha mai avuto mentre loro due stavano insieme.