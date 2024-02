True Detective 4, numeri clamorosi per il finale: sono i più alti di tutte le stagioni!

True Detective: Night Country ha concluso il suo viaggio con il botto. La serie tv trasmessa in Italia da Sky e Now ha ottenuto un record impressionante in termini di spettatori con l’ultimo episodio che ha stabilito un nuovo massimo per l’intera saga per quanto riguardi le visualizzazioni relative al giorno di debutto della puntata.

Dopo aver parlato della polemica su True Detective: Night Country che sta colpendo Nic Pizzolatto, torniamo ad occuparci del quarto capitolo della serie antologica per riportare i dati relativi allo streaming del finale di stagione.

HBO può dirsi assolutamente soddisfatta dei risultati ottenuti dall’opera di Issa López, capace di ottenere quasi 13 milioni di spettatori sul canale HBO e sulla piattaforma di streaming Max.

L’accoglienza per quanto riguardi il sesto e ultimo episodio della stagione ha visto poi battere il record di visualizzazioni nella serata di debutto, ottenendo 3.2 milioni di appassionati sintonizzati sullo show. Cifre che sono poi cresciute fino a 5 milioni di spettatori nel corso del weekend.

Anche la risposta della critica al prodotto della López è risultata in un apprezzamento più o meno universale, per quanto alcuni fan, in particolare della prima stagione, abbiano dimostrato di non aver amato le scelte portate avanti dalla filmmaker.

In attesa di scoprire quali saranno i progetti futuri per i nuovi capitoli dello show, vi lasciamo alla nostra recensione di True Detective: Night Country.