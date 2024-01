True Detective 4, in che modo finisce l'episodio 3 e cosa innesca

Tra poco uscirà l’episodio 4 di True Detective 4, ma cosa ci rivela la conclusione del terzo episodio della serie? Attenzione, d’ora in poi saranno presenti spoiler.

Prima che si concluda l’episodio 3 di True Detective: Night Country, il capitolo ci mostra l’ultimo video presente sul cellulare di Annie, riprodotto da Denver e Navarro stessi. La clip ci indica che Annie ha trovato qualcosa all’interno di una grotta ghiacciata, ma poco prima della rivelazione la ragazza viene attaccata, e molto probabilmente uccisa proprio in quel momento. Il corpo della ragazza è stato ritrovato però in un altro posto. Che il killer abbia spostato il cadavere per sviare la polizia?

Non solo, come abbiamo indicato in precedenza, True Detective: Night Country ha riportato al centro il simbolo della spirale, già motivo estremamente ricorrente nella prima stagione della serie. E proprio in questo caso, il video nel telefono mostra Annie inquadrare brevemente il soffitto della grotta. Sulla parte superiore possiamo notare proprio una “struttura fossile rossa a forma di spirale”, la stessa forma che Annie era solita sognare e simbolo della prima stagione dello show. Qual è quindi il collegamento tra l’omicidio di Annie e il misterioso simbolo? Non resta che attendere il prossimo episodio per scoprirlo assieme.

Sapevate invece che Jodie Foster non ama il suo personaggio in True Detective 4? Ricordiamo che è possibile trovare gli episodi di True Detective: Night Country su Sky e Nowtv.