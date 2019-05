True Detective 4, Nic Pizzolatto: 'E' la cosa più incredibile che si possa fare'

Mentre andava in onda la terza stagione di True Detective, il creatore della serie Nick Pizzolatto aveva parlato di True Detective 4 e di un'idea folle che aveva avuto per la sua stesura.

In una recente intervista con IndieWire, però, il regista-sceneggiatore-produttore ha svelato di aver modificato definitivamente quei misteriosi piani, mantenendo però lo stesso entusiasmo al riguardo.

"Ho avuto questa idea qualche mese fa" ha detto Pizzolatto. "Come avevo dichiarato all'epoca, la credevo davvero valida perché era qualcosa che si era mai vista prima in televisione. Ma da allora ho avuto un'altra idea di cui ho parlato con un attore, e questa, per me, è la cosa più incredibile che si possa fare con una serie come True Detective."

L'autore ha spiegato che la sua idea originale non sarà usata per la quarta stagione di True Detective, ma in futuro "potrebbe diventare una nuova serie, o magari un film"essere uno spettacolo diverso, forse un film". Al momento, però, tutte le sue forze sono concentrate su una nuova stagione della serie crime-drama di HBO: "Voglio farla con tutto me stesso, ma vedremo. Penso che per i fan sarebbe grandioso", ha detto sempre a IndieWire.

Ovviamente Pizzolatto non ha fornito alcun dettaglio al riguardo, né tanto meno il nome dell'attore al quale ha presentato la sua idea. Il presidente della programmazione di HBO Casey Bloys ha detto che la HBO sta aspettando di vedere le sceneggiature prima dei nuovi episodi prima di dare luce verde alla produzione. Sappiamo che recentemente lo sceneggiatore ha scritto una nuova bozza del prossimo film di Ben Affleck, Ghost Army, attualmente in produzione alla Universal Pictures, quindi le speculazioni sono aperte: che sia proprio Affleck il misterioso attore che conosce i dettagli di True Detective 4?

Non ci resta che aspettare per saperne di più. Nell'attesa, vi rimandiamo alla nostra recensione di True Detective 3, con Mahershala Ali, Stephen Dorff, Carmen Ejogo e Scott McNairy.