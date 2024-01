True Detective 4, avete notato l'easter egg della prima puntata?

True Detective: Night Country ha fatto il suo debutto su Sky Italia e NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti, e nella prima puntata c'è già un easter egg per i fan della serie: siete riusciti a beccarlo oppure no?

Ovviamente ci sarà un piccolo spoiler sull'episodio anche se l'easter egg arriva abbastanza presto nella puntata. Infatti all'inizio di True Detective: Night Country vediamo il centro di ricerca abitato dagli scienziati che a un certo punto spariscono, una vera e propria casa comune in mezzo ai ghiacci.

Quando la macchina da presa di Issa Lopez ci mostra le varie stanze arriviamo anche nel salotto con la tv, che presenta un tavolino su cui è appoggiata una birra Lone Star, cioè quella che beveva Rust Cohle nella prima stagione di True Detective.

Non è l'unico momento in cui vediamo proprio questa birra, però sappiamo quanto era diventata iconica per la prima stagione, con il personaggio di Matthew McConaughey che ne beve parecchia, incidendo poi le lattine con il coltello per formare degli omini durante le domande che gli vengono fatte dagli altri due detective nel presente della narrazione.

Ma voi avevate beccato questo easter egg oppure no? Intanto vi lasciamo la nostra recensione di True Detective Night Country se per caso non l'aveste letta, e vi lasciamo lo spazio commenti per dirci la vostra. E se per caso volete storie simili ecco 5 film da vedere se state guardando True Detective Night Country.