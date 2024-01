True Detective 4, avete notato quell'easter-egg su Il Silenzio degli Innocenti?

A quanto pare il terzo episodio di True Detective: Night Country nasconde più di una sorpresa. Oltre al riferimento alla prima stagione di True Detective, è possibile individuare una citazione da Il Silenzio Degli Innocenti. Attenzione, da questo momento in poi ci saranno degli spoiler!

Dopo avervi ricordato la data di uscita del quarto episodio di True Detective: Night Country, vediamo insieme a quale scena del terzo episodio ci stiamo riferendo. Stiamo parlando del momento in cui Evangeline Navarro (Kali Reis) tenta di ottenere delle informazioni dal suo amante Eddie (Joel Montgrand) in merito allo scienziato scomparso Oliver Tagaq. Eddie, che non è disposto a parlare senza avere qualcosa in cambio, usa l'espressione 'quid pro quo'. Una locuzione latina che sta ad indicare: ti faccio un favore se tu ne fai uno a me. Ebbene, uno dei personaggi più memorabili della storia del cinema usò queste stesse parole.

Di chi stiamo parlando? Di Hannibal Lecter, naturalmente! Ne Il Silenzio degli Innocenti, infatti, l'agente dell'FBI Clarice Starling offre al temibile criminale la possibilità di essere trasferito in un altro carcere, in cambio di informazioni preziose sul caso che rappresenta il fulcro del film. Un accordo insoddisfacente per Lecter, che per l'appunto chiede un "quid pro quo": aiuterà la protagonista a patto di conoscere qualcosa del suo passato.

Si tratta di un Easter Egg che di certo entusiasmerà i fan di Jodie Foster: grazie a True Detective 4, l'attrice torna a vestire i panni di un'agguerrita agente di polizia, anni dopo che la sua interpretazione di Clarice Starling è entrata negli annali del cinema.