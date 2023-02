True Detective 4: nuove immagini ufficiali della serie HBO!

Dopo l'anteprima di True Detective condivisa lo scorso dicembre, HBO Max ha rilasciato online nuove immagini ufficiali della quarta stagione dello show, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma nel corso di questo 2023.

Le foto, che come di consueto vi lasciamo in calce alla notizia, sono state accompagnate da una didascalia che recita: "Incontra i tuoi nuovi True Detective. L'oscurità dell'Artico si abbatte pesantemente su #NightCountry. La nuova stagione di HBO Original #TrueDetective, con Jodie Foster e Kali Reis, è in arrivo. #NightCountryHBO".

"Quando la lunga notte d'inverno cade a Ennis, in Alaska, i sei uomini che gestiscono la stazione di ricerca artica Tsalal scompaiono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare l'oscurità che portano dentro di sé e scavare nelle verità tormentate che giacciono sepolte sotto i ghiacci eterni", recita la sinossi ufficiale della serie. Le riprese di True Detective 4 sono iniziato lo scorso 8 novembre, mentre la data di uscita non è stata ancora resa nota.

Issa López è la showrunner, sceneggiatrice, regista e produttrice esecutiva, mentre Jodie Foster sarà produttrice esecutiva oltre che protagonista. Nel cast anche Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc, Joel D. Montgrand, John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett e Anna Lambe.