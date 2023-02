True Detective 4, pubblicato il nuovo teaser trailer della serie con Jodie Foster!

True Detective si è sempre contraddistinta per essere una serie di alta qualità. Questo sembra confermarsi anche nel trailer della quarta stagione che vede Jodie Foster nei panni di una detective occupata nel risolvere il caso della scomparsa di un gruppo di uomini della Tsalal Arctic Research Station.

Ambientata ad Ennis, in Alaska, la quarta stagione di True Detective, accompagnata dal sottotitolo Night Country, seguirà le indagini portate avanti dalle detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro che cercheranno di svelare il mistero della sparizione di queste persone. Entrambe saranno costrette confrontarsi con se stesse e con il proprio passato, mettendo al centro uno degli elementi chiave di True Detective: l'introspezione dei personaggi.

Dopo le nuove immagini ufficiali di True Detective 4 è arrivato, ovviamente, anche un teaser trailer che mostra alcune scene della serie non lasciando intuire molto sulla storia e sulla piega che prenderà il racconto. Dopo l'enorme successo della prima stagione, secondo molti la serie ha subito quasi un fisiologico calo ma, nonostante in ciò, sembra che gran parte del suo pubblico sia in trepidante attesa per questa nuovissima stagione.

Il primo sguardo a True Detective 4 è arrivato durante un'anteprima di HBO Max che anticipava le serie che sarebbero uscite durante l'anno e i prodotti di maggior successo pubblicizzati per la piattaforma. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!