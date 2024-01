True Detective 4, quando esce il quarto episodio della serie?

Il terzo episodio di True Detective: Night Country ha rafforzato il proprio legame con la prima stagione di True Detective, quella che vedeva protagonisti Rust Cohle e Marty Hart, magnificamente interpretati da Matthew McConaughey e Woody Harrelson. L'episodio ha fornito molti dettagli interessanti, ma vediamo quando uscirà il quarto episodio.

L'episodio 3 di True Detective: Night Country si è rivelato solido e ricco di suspense, che utilizza sequenze di flashback per svelare colpi di scena quasi a ogni angolo. L'episodio ha esplorato il motivo per cui Danvers si oppone al bisogno della figlia di raggiungere la sua eredità culturale. Il semplice motivo è che le donne indigene della regione muoiono e vengono uccise spesso, a quanto pare.

L'episodio contiene anche alcuni nuovi misteri. Ad esempio, il flashback di Annie, che era un'ostetrica, e il collegamento tra Clark e l'omicidio irrisolto. Un uomo di nome William Wheeler sarebbe responsabile della separazione tra Danvers e Navarro. Infine, gli scienziati potrebbero non essere morti congelati e un uomo di nome Oliver potrebbe essere la chiave di quanto accaduto.

Il quarto episodio di True Detective: Night Country debutterà su HBO il 4 febbraio prossimo; in Italia lo show continuerà la sua programmazione in contemporanea su Sky e in streaming su Now con la versione sottotitolata in italiano. Per la versione doppiata, invece, bisognerà attendere la settimana successiva.

Le domande alle quali dovrà rispondere il prossimo episodio sono molte e non è detto che avremo tutte le rivelazioni che desideriamo:

Cosa sta nascondendo Hank? Prima si rifiuta di consegnare i documenti a Liz. Poi, quando Peter li prende e li consegna al suo capo, Hank lo aggredisce fisicamente. Ora scopriamo che ha nascosto informazioni vitali agli investigatori.

Sia Liz che Navarro hanno scene in cui vedono persone morte e parlano con loro. Inoltre, Liz, in un flashback, dice che Wheeler è morto. Tuttavia, lui gira la testa e fischia. Non crediamo alla storia che Wheeler si sia ucciso. Dato che la scena è in flashback e non in tempo reale, Wheeler era vivo. Rimane la domanda: come è morto? Si scoprirà che il mistero è il motivo per cui Navarro ha lasciato l'APD.