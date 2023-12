True Detective 4, quando esce la nuova stagione in Italia?

Quando esce in Italia True Detective 4? Se state cercando un riepilogo di tutte le anticipazioni su True Detective: Night County, siete capitati nel posto giusto.

Nelle scorse settimane è stato confermato ufficialmente che True Detective: Night Country, attesissima nuova incarnazione dell'acclamata serie tv targata HBO e quarta stagione in totale, serie esordirà in Italia a partire dal prossimo 15 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, la quarta stagione di True Detective è ambientata a Ennis, in Alaska, e inizia quando otto uomini, che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station, svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, vengono chiamati le detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro, che si ritroveranno ad affrontare i loro demoni e l’oscurità che li circonda. Il cast della quarta stagione di True Detective comprende Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti, Kali Reis (Catch the Fair One), Fiona Shaw (Harry Potter), Christopher Eccleston (Doctor Who) e John Hawkes (candidato agli Oscar per Un Gelido Inverno).

Da segnalare, tra gli executive producers, anche Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto, creatore della serie e showrunner di tutte le stagioni precedenti che per la prima volta ha ceduto il ruolo ad una nuova direzione artistica.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di True Detective: Night County.