True Detective 4, ci saranno riferimenti alle vecchie stagioni? Parla la regista

Tra le caratteristiche di True Detective non c'è quella di avere stagioni collegate tra loro. Ogni serie ha una storia indipendente che non è agganciata in alcun modo con le altre e, molto spesso, è ambientata addirittura in tempi differenti. Nella quarta stagione ci saranno riferimenti?

Mentre si parla della quantità di stagioni che potrebbe avere True Detective, alcuni si sono iniziati a chiedere se, effettivamente, la season 4 potrebbe essere collegata attraverso degli easter egg alle precedenti. Questa, di solito, non è una abitudine di una serie come True Detective ma, a quanto pare, la stagione in arrivo su HBO a gennaio 2024 avrà al suo interno alcuni riferimenti riguardo gli episodi delle serie precedenti.

"Ci sono easter egg che troverai e c'è una cosa molto, molto importante nell'episodio 6 che scoprirai col tempo", ha condiviso ha raccontato la regista ad uno degli eventi promozionali principali della HBO. "È una storia a sé, ma è comunque connessa. La spirale è lì, il modo in cui ci sono quegli dei oscuri e antichi (forse sì, forse no) che lavorano dietro le quinte. È lo stesso universo" ha concluso, parlando di come, nonostante siano storie differenti siano ambientati della stessa dimensione.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi sveliamo di cosa parlerà la nuova stagione di True Detective e quando uscirà in Italia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!