True Detective 4: primo sguardo a Jodie Foster nella nuova anteprima di HBO Max!

HBO Max ha diffuso nella notte un nuovissimo spot televisivo con cui ha presentato tutte le novità in arrivo il prossimo anno, tra debutti e grandi ritorni, inclusi quindi l'attesissima The Last of Us (che esordirà il 15 gennaio 2023) e la quarta stagione di True Detective, che avrà per protagonista il due volte Premio Oscar Jodie Foster.

Nel corso dell'anteprima vengono mostrate anche le prime immagini della quarta stagione di Succession, ma anche della nuovissima The Idol, con protagonisti The Weeknd e Lily-Rose Depp, così come nuove sequenze da Perry Mason, The Gilded Age, White House Plumbers con Woody Harrelson, le nuove stagioni di Winning Time, Barry, Cura Your Enthusiasm, e come detto la quarta stagione della serie creata da Nic Pizzolatto, intitolata True Detective: Night Country, .

Casey Bloys, dirigente della HBO, aveva dichiarato a The Hollywood Reporter di essere alla ricerca del tono giusto per True Detective 4. "È sicuro che stiamo lavorando con un paio di scrittori per trovare il giusto tono e la giusta direzione", ha spiegato Bloys. "È sicuramente un'area che potrebbe essere molto interessante e credo che lo sarebbe con una nuova voce. La qualità è ciò che ci guida, quindi se ci ritroviamo con sceneggiature che non riteniamo rappresentative o di qualità sufficientemente alta, non faremo qualcosa tanto per farlo".

La HBO ha una nuova sinossi per questa nuova stagione di True Detective: "Quando la lunga notte d'inverno cade a Ennis, in Alaska, i sei uomini che gestiscono la stazione di ricerca artica Tsalal scompaiono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare l'oscurità che portano dentro di sé e scavare nelle verità tormentate che giacciono sepolte sotto i ghiacci eterni".

Issa López è la showrunner, sceneggiatrice, regista e produttrice esecutiva. Jodie Foster ricopre il doppio ruolo di protagonista e produttore esecutivo. Barry Jenkins, Adele Romanski e Mark Ceryak sono anche produttori esecutivi con PASTEL. Alan Page Arriaga scriverà la serie e la produrrà. Anonymous Content, Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto sono tutti tra i produttori esecutivi.

Per True Detective: Night Country non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma HBO ha confermato l'arrivo nel corso del 2023.