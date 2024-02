True Detective 4, la showrunner spiega QUELLA citazione alla prima stagione

Issa Lopez ha rotto il silenzio sul finale di True Detective: Night Country, e la showrunner ha inoltre commentato la decisione di inserire una forte citazione alla prima stagione dello show.

Se pensate che Issa Lopez abbia deciso semplicemente di omaggiare la prima celebre stagione di True Detective con la frase “Il tempo è un cerchio piatto”, allora vi sbagliate di grosso. Queste le sue parole a Entertainment Weekly: “So che i fan più accaniti di Pizzolatto forse crederanno che sia stata messa lì solo per accontentarli, ma non è vero, quella frase non era affatto una cosa che avevo previsto di inserire nella serie. Penso che sia super-sfigato dire: 'Devo trovare necessariamente un posto per inserirla'.”

La sceneggiatrice ha poi analizzato la scena del confronto tra Clark e i detective: “Organicamente, mentre scrivevo la scena, [ho pensato] che se vuoi seguire la versione in cui c'è qualcosa di mistico là fuori nel ghiaccio, e c'è qualcosa nell'oscurità che è sveglio e che è sempre stato dove si trova questa antica spirale, e che è anche collegato ad Annie... Poi Clark dice che Annie è sempre stata in quella caverna, e sarà sempre lì, e tutti noi stiamo facendo le stesse cose per sempre - è una battuta che ho scritto io - poi ho realizzato, “perché il tempo è un cerchio piatto!” - È assolutamente organico e nasce dalla sceneggiatura. Quindi non era mia intenzione inizialmente, ma mi piace che il collegamento tra questa stagione e la prima sia stato così vero e organico che le battute sono uscite quasi spontaneamente dalle labbra dei personaggi.”

Nel frattempo, anche Kaila Reis ha commentato il destino di Navarro in True Detective: Night Country.