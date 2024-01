True Detective 4, la showrunner spiega uno degli elementi più disturbanti della serie

True Detective: Night Country continua a presentare ai fan della serie antologica un’atmosfera sempre più oscura e terrificante. La sceneggiatrice Issa López ha raccontato da dove abbia preso l’ispirazione per la scena con la massa di cadaveri congelati presentata nel corso dei primi episodi dello show distribuito su Sky Atlantic e su Now.

Dopo aver parlato della particolarissima recensione di True Detective: Night Country di Paul Schrader, torniamo ad occuparci della serie HBO per riportare le dichiarazioni della scrittrice della quarta stagione a proposito di come abbia avuto l’idea del mucchio di corpi congelati ritrovati dalla polizia.

La López ha definito il ritrovamento come un corpsicle (sfruttando un gioco di parole tra i termini inglesi che si riferiscono ai cadaveri e ai ghiaccioli) affermando di essersi ispirata al concetto di Re dei Ratti, tipico insieme di roditori morti che vengono ritrovati legati dalle code.

Queste le parole della sceneggiatrice: “Quando ho mandato l’idea allo studio mi hanno chiesto a cosa stessi pensando. Io ho risposto che se ne sarebbero accorti. Come filmmaker ho pensato che se non fossi riusciti a farlo, avrei dovuto riscrivere tutto, perché fallendo con il corpsicle non ci sarebbe stata nessuna serie. È così centrale. È il MacGuffin della serie”.

Quindi ha aggiunto: “È un re dei ratti che vanno nel panico e muoiono perché sono annodati”.

Un espediente narrativo, dunque, capace di trasportare l’ambientazione verso nuovi livelli di oscurità e crudezza e che, in questo senso, strizza certamente l’occhio a tutti quei fan rimasti stregati dal mood del primo capitolo.

In attesa di poter vedere le prossime puntate su Sky, vi lasciamo alla nostra recensione di True Detective: Night Country.