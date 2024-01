True Detective 4: una nuova teoria chiama in causa il Rust Cohle di McConaugh

Dopo il debutto sul piccolo schermo americano, True Detective 4 si prepara a sbarcare anche in Italia, con il primo episodio che sarà trasmesso a partire da questa sera, 15 gennaio 2024 su Sky Atlantic. Intanto cominciano a circolare, sul web, le prime teorie riguardanti la serie e che coinvolgono uno dei personaggi preferiti dai fan dello show.

Dopo aver riportato le dichiarazioni di Jodie Foster, protagonista di True Detective 4, a proposito del lavorare con componenti della generazione Z, torniamo ad occuparci della serie tv poliziesca per parlare di una prima teoria che riguarda proprio un altro personaggio del nuovo capitolo e che potrebbe avere, secondo alcuni, un legame, forse addirittura importante, con il Rusty Cohle di Matthew McConaughey.

Parliamo di Travis, personaggio enigmatico e che dimostra un sapere inquietante e peculiare che ricorda decisamente, tanto nel pensiero quanto nei modi, il protagonista della prima stagione.

Se a questo si aggiunge che il padre di Rusty si chiamasse Travis e che lo stesso vivesse in Alaska, l’idea che si possa trattare del padre del poliziotto interpretato dall’attore di Interstellar assume dei contorni sempre più realistici.

Allo stesso modo anche la presenza di simboli ricorrenti (come le spirali) nei due racconti, potrebbe far pensare che ci sia un collegamento tra le due storie presentate a distanza di dieci anni.

In attesa di capire se ci sia un fondo di concretezza in queste idee e di scoprire su Sky se questa nuova stagione saprà essere all’altezza della prima indimenticabile opera, vi lasciamo al trailer di True Detective: Night Country.