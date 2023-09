True Detective 4, il nuovo trailer svela anche la data d'uscita!

A cinque mesi di distanza dal trailer di True Detective 4, il canale YouTube di HBO Max pubblica una nuova clip sulla quarta stagione dell'attesissima serie investigativa. Quali sorprese ci riserveranno i nuovi misteri?

Soprannominata Night Country, la nuova parte è incentrata sui detective Liz Danvers (interpretata da Jodie Foster) ed Evangeline Navarro (Kail Reis), impegnati nella ricostruzione degli eventi che hanno portato alla scomparsa di otto uomini nella stazione di ricerca artica di Tsalal. L'ambientazione è cupa ed estremamente gelida, come mostra la clip stessa; inoltre, non manca qualche fugace riferimento alla prima stagione della serie: basti pensare alla spirale, così centrale nel caso di Rust e Martin.

"Le risposte sono sepolte nel buio più gelido" aggiunge HBO Max nella descrizione del video. Ad aggiungere ulteriori dettagli è Francesca Orsi, a capo di HBO. "Si tratta di una storia incredibilmente profonda. L'ambientazione in Alaska strizza un occhio alla comunità indigena degli Inuit, così come alle lotte sociali riguardanti il lavoro nelle miniere e ai conflitti sociali, divisi tra violenza e abusi domestici".

Quanto alla showrunner, sceneggiatrice e regista Issa López, viene ricordata per pellicole quali Bad Girls, Tigers Are Not Afraid e Todo Mal, a cui si aggiunge la serie Primer amore... a mil por hora. Tra i numerosi riconoscimenti conseguiti nel corso della sua carriera, ricordiamo il prestigioso National Novel Award, del Mexico's Institute of Fine Arts and Literature.

Come riportato nel trailer, la data d'uscita coincide col 14 gennaio 2023. Nell'attesa, se siete appassionati di crimini investigativi, ecco 5 serie tv perfette per i fan di True Detective.