True Detective 4, la nostra videorecensione: semplicemente bellissima

C'era tanta attesa per la quarta stagione di una serie che ha conquistato chiunque con la sua prima stagione. Ecco allora la nostra videorecensione di True Detective: Night Country, con protagoniste Jodie Foster e Kali Reis.

Vi lasciamo qui nell'articolo la nostra videorecensione, invitandovi a seguirci anche sul nostro canale YouTube Everyeye Plus per non perdervi tutti i nostri contenuti video a tema cinema, serie tv, anime e tanto altro.

Se invece siete più tradizionalisti e se per caso non l'avete letta ecco anche la recensione di True Detective Night Country, una serie che ci ha davvero conquistati, riportando diversi stilemi della prima incredibile stagione ma spostando il tutto nel gelo dell'Alaska.

L'indagine parte infatti quando otto scienziati di un remoto centro di ricerca spariscono, e le detective interpretate da Jodie Foster e Kali Reis sono chiamate a risolvere il mistero, molto più torbido e inquietante di quello che poteva sembrare all'inizio.

Un prodotto scritto e diretto da Issa Lopez che soddisfa sia i fan della prima ora sia chi potrebbe approcciarsi solo adesso a True Detective.

E voi avete visto la prima puntata? Che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a quanto durano le puntate di True Detective Night Country e quando escono.