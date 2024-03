True Detective 5, dove potrebbe ambientarsi la prossima stagione?

Se c'è una cosa che True Detective ha dimostrato è il suo collegamento diretto con la cultura e il folklore dello Stato americano in cui la serie è ambientata. Facciamo allora qualche ipotesi sulla quinta stagione proprio da questo punto di vista.

Sono tantissime le storie, le leggende e i miti legati al folklore statunitense, elemento che siamo sicuri vedremo anche in True Detective 5, che si legherà a uno Stato confederato in particolare come visto nelle precedenti stagioni. Ne parlavamo anche nel nostro articolo sul perché Issa Lopez ha salvato True Detective.

Spostiamoci nel nord degli Stati Uniti, più precisamente nel Vermont, Stato a confine con il Canada la cui natura lacustre potrebbe essere un'ottima ambientazione per True Detective 5, fra mostri del lago che ricordano Loch Ness e un possibile incontro/scontro tra gli States e il Canada.

Se invece andiamo in North Carolina troviamo uno Stato montuoso dove si trovano le Black Mountains, piene di storie folkloristiche su mastini spettrali, demoni e magia nera, perfetti per True Detective 5.

Chiudiamo con il Minnesota, anch'esso nel nord degli Stati Uniti, dove c'è il wendigo, creatura leggendaria demoniaca con un mito che parla di cannibalismo, addirittura arrivando alla psicosi. Tutti elementi che sembrano scritti addosso a True Detective 5.

E secondo voi dove dovrebbe andare la nuova stagione? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo a 5 serie tv da guardare se vi manca già True Detective Night Country.