True Detective 5 sarà collegata alla quarta stagione? Parla la showrunner

Dieci anni e quattro stagioni. Il successo di True Detective continua a cavalcare l'onda nel mare magnum delle serie TV. L'ultima, quarta stagione, ha riportato in auge un prodotto seriale tra i più amati dell'ultimo decennio, ma quali sono i piani per il suo futuro?

Tra le serie poliziesche di maggiore successo, prodotta da HBO, True Detective è tornata portando in scena lo stesso spessore che contraddistinse il suo esordio, condito dall'enorme successo dei primi episodi. Ora resta da capire quale sarà il futuro della serie che, visto il grande successo della quarta stagione, molto probabilmente tornerà con una quinta. A confermarlo, la stessa showrunner di Night Country, Issa Lopez.

Così come avvenuto nelle precedenti quattro stagioni, anche la quinta affronterà nuovi temi in uno scenario completamente inedito. Lopez - che tornerà con la quinta stagione - potrebbe tuttavia regalare alla sceneggiatura alcuni collegamenti e riferimenti alla storia di Ennis, in Alaska. Intervenuta durante il panel di Deadline TV Contenders, ha infatti dichiarato: "Potrebbe essere collegato o meno a Ennis, vedremo". Parole che non dicono nulla, ma che lasciano intendere che potrebbero esserci dei collegamenti tra quarta e quinta stagione.

Lopez ha inoltre parlato del personaggio di Navarro, interpretato da Kali Reis di cui abbiamo ampiamente discusso nella nostra recensione di Tue Detective Night Country: "Non sto dicendo che sia viva, e certamente non sto dicendo che sia morta", ha detto a Deadline, approfondendo il finale di stagione. "L'ho realizzato con molta attenzione, come un test sulle macchie d'inchiostro per farti scoprire te stesso"

Si è poi concentrata su Navarro: "Adoro il fatto che abbia questo impulso di andarsene e lasciarsi tutto alle spalle. D'altra parte, l'intera serie è un'esplorazione del fatto che lei senta una chiamata verso l'aldilà. Nel climax del finale, invece di combatterlo e affrontare il dolore e la paura, si arrende". La stessa Issa Lopez si era guadagnata il favore di Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo della programmazione HBO e responsabile delle serie drammatiche dei film HBO: "Talento unico e raro". Quanto basta per guadagnarsi una conferma tra gli addetti ai lavori della quinta stagione.

