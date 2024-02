True Detective 5 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della serie

True Detective: Night Country ha riscosso un successo enorme, stabilendo un nuovo record in termini di visualizzazioni rispetto ai precedenti capitoli, compresa la prima - iconica - serie con protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson.

Come spesso accade, insieme ai bilanci arrivano anche i pronostici per il futuro. Appena riemersi da un racconto tanto avvincente - che, ricordiamo, si è concluso il 19 febbraio, con l'uscita dell'ultimo episodio della stagione -, ci chiediamo quando sarà possibile tuffarci nuovamente nelle atmosfere cupe che da sempre hanno contraddistinto uno degli show più amati degli ultimi anni.

Per il momento, HBO non ha ancora rinnovato True Detective per una quinta stagione. Tuttavia, è possibile fare qualche congettura sulla base delle date di uscita delle stagioni precedenti. Se la seconda e la terza stagione sono uscite a quattro anni di distanza l'una dall'altra, la quarta stagione ha richiesto ancora più tempo. True Detective: Night Country è stata annunciata nel 2022, a tre anni di distanza dall'uscita della terza stagione. A questi dati, si aggiungono i due anni di lavorazione, con il debutto di True Detective 4 all'inizio dell'anno in corso.

Seguendo questo criterio, True Detective 5 potrebbe arrivare sui nostri schermi non prima del 2027. Il trionfo della stagione con protagoniste Jodie Foster e Kali Reis potrebbe, tuttavia, far ipotizzare un accorciamento dei tempi, considerando tra l'altro che tra la stagione 1 e la stagione 2 della serie antologica creata da Nic Pizzolatto è intercorso soltanto un anno.

Allo stato attuale delle cose, è comunque impossibile fare conti alla rovescia. Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale, il solo che potrà fugare definitivamente ogni dubbio.