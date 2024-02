True Detective 5: è giusto confermare Issa Lopez? Parliamone

Ce la aspettavamo e infatti la notizia è arrivata: True Detective rinnovata per la quinta stagione con Issa Lopez showrunner, perciò ci chiediamo se è stato giusto confermarla oppure no da parte della HBO.

Facciamo un discorso molto pragmatico: True Detective Night Country ha fatto numeri altissimi di spettatori, superando anche le precedenti stagioni (ma ricordando sempre la divisione che prima non c'era tra HBO via cavo e HBO Max in streaming).

Numeri che comunque fanno molto felice la casa di produzione, che dati alla mano ha trovato in Issa Lopez la persona giusta per rivitalizzare True Detective. C'è ora da chiedersi se il suo ruolo sarà attivo come in Night Country (quindi regia e sceneggiatura degli episodi) o se ne ritaglierà uno più "dall'alto" lasciando altre persone a scrivere e dirigere.

Se da un lato la mossa di HBO appare quasi naturale, dall'altro Nic Pizzolatto, storico creatore della serie e sceneggiatore della prima fenomenale stagione, assieme alla seconda e alla terza, ha attaccato più volte il lavoro di Issa Lopez, come a sottolineare che ora True Detective non è più la serie che lui aveva creato.

Issa Lopez quindi rimane comunque una scommessa per la HBO, come del resto Pizzolatto dopo la prima stagione, perciò non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà.

E secondo voi hanno fatto bene a ridarle il ruolo di showrunner per True Detective 5? Diteci la vostra nei commenti!