True Detective, attrice contro Cary Fukunaga: Dissi no alla scena di nudo e fui licenziata

L'attrice Raeden Greer ha affermato di essere stata licenziata dalla prima stagione di True Detective dopo aver rifiutato la richiesta del regista Cary Joji Fukunaga di realizzare una scena di nudo in topless.

La Greer ha dichiarato a The Daily Beast di non avere avuto una scena di nudo nel contratto originale, e che in più di un'occasione venne rassicurata del fatto che il ruolo non avrebbe incluso scene senza veli nudità. “È stato scoraggiante. Mi sentii molto male", ha ricordato la Greer, che aveva 24 anni al momento della produzione della prima stagione dell'acclamata serie HBO. "Non puoi semplicemente trattare le persone come se fossero solo un paio di tette, è molto degradante. E ora, Cary è qui fuori a parlare dei suoi personaggi femminili: per me è un altro schiaffo in faccia", ha continuato, riferendosi alle recenti interviste del regista di 007 No Time to Die. “Sì, ha avuto una carriera illustre, ora è fra le stelle, ma a me cosa mi è successo? A nessuno importa."

Nello specifico, nell'intervista cui fa riferimento la Greer, Fukunaga ha parlato di portare James Bond in un mondo post-#MeToo. La Greer sostiene che il ruolo del suo personaggio nella serie è stato ridimensionato e assegnato ad una comparsa che ha accettato di fare la scena di nudo. La parte era quella della lavoratrice di uno strip club Kelsey Burgess: l'attrice, i cui crediti includono "American Horror Story" e "Magic Mike XXL", secondo la sua pagina IMDb, afferma che nella sceneggiatura originale per il suo personaggio non erano previste scene di nudo. "Il giorno delle riprese scoprii che il mio guardaroba consisteva solo in un perizoma. Cary mi disse: 'Il tuo personaggio è una spogliarellista, quindi devi farlo.'” L'attrice sostiene di essere stat licenziata da un produttore poco dopo aver rifiutato di girare la scena di nudo, e che il suo ruolo è stato assegnato ad una donna di nome Amber Carollo, che non aveva crediti di recitazione.

Recentemente, Cary Fukunaga aveva parlato poco gentilmente di Nic Pizzolatto, creatore della serie tv di True Detective.