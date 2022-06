True Detective 4: la boxer professionista Kali Reis raggiunge Jodie Foster nel cast

L'attrice, pugile professionista e sostenitrice dei diritti degli indigeni Kali Reis reciterà accanto a Jodie Foster in True Detective: Night Country, quarta stagione della acclamata serie HBO. Con entrambi i protagonisti al loro posto, la nuova stagione della serie antologica crime thriller ha ricevuto il via libera ufficiale lo scorso marzo.

Reis ha recentemente fatto irruzione sulla scena hollywoodiana con il suo debutto come attrice nel film indipendente Catch the Fair One, per il quale ha anche contribuito allo sviluppo della storia con il regista Josef Kubota Wladyka. La sua interpretazione le è valsa una menzione speciale della giuria per la migliore attrice al Tribeca Film Festival 2021, dove il film ha vinto il premio del pubblico, e una nomination agli Indie Spirit Award 2022 per la migliore protagonista femminile. Il film ha inoltre attirato l'attenzione dei produttori di True Detective.

La Reis è stata scelta come co-protagonista al fianco della Foster settimane fa. C'è voluto un po' di tempo prima che l'accordo venisse concluso, poiché si dovevano risolvere questioni assicurative e di altro tipo, alla luce della carriera pugilistica della Reis. Al momento non ha in programma nessun altro combattimento.

In True Detective: Night Country, quarto appuntamento con la popolare miniserie di HBO che in passato ha visto tra i suoi protagonisti anche Matthew McConaughey, Reese Whiterspoon e Woody Harrelson, troveremo infatti la Foster nel ruolo di Liz Danvers "Detective che, assieme alla collega Evangeline Navarro, sta cercando di risolvere il casi di sei uomini stazionati alla Tsalal Arctic Research Station di Ennis, Alaska scomparsi senza lasciare alcuna traccia durante la notte. Le due dovranno affrontare l'oscurità che si portano dentro e scavare a fondo nelle verità spettrali che si nascondo sepolte nel ghiaccio eterno".

Jodie Foster sarà anche tra i produttori della serie assieme a Barry Jenkins e alla regista e sceneggiatrice della nuova stagione dello show Issa López, che ne scriverà la sceneggiatura insieme a Alan Page Arriaga. Il titolo di True Detective 4 è stato svelato anch'esso a marzo.