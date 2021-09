True Detective, Cary Fukunaga contro Nic Pizzolatto: Sul set credeva di essere il mio capo

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita del suo nuovo film, l'attesissimo 007 No Time To Die, il regista Cary Fukunaga ha attaccato lo sceneggiatore Nic Pizzolatto, creatore della famosa serie HBO True Detective.

Fukunaga aveva vinto un Oscar della Student Academy e aveva già diretto l'acclamato film indipendente Sin Nombre quando ha ottenuto l'incarico di dirigere la prima, acclamatissima stagione di True Detective (ma recuperate anche la recensione di True Detective 3), eppure è stato il dramma criminale della HBO con Matthew McConaughey e Woody Harrelson a renderlo famoso in tutto il mondo. Tuttavia quella fama è arrivata a caro prezzo, dato che sul set le cose tra il regista e lo sceneggiatore non sono andate esattamente alla grande. Parlando con l'Hollywood Reporter, Fukunaga ha dichiarato:

"La serie mi era stata presentata nel modo in cui poi l'abbiamo mostrata al mondo, ovvero come un lungo film indipendente trasformato in una serie tv. Solitamente lo scrittore e il regista sono una squadra, ma nel corso della realizzazione del progetto, Nic continuava a rivolgersi a me come se fosse stato il mio capo. Io dovevo ricordarglielo completamente: 'Guarda che tu non sei il mio capo, siamo partner, dobbiamo collaborare, non darmi ordini.' Arrivati ​​al momento della postproduzione, gente come Michael Lombardo [l'ex presidente della programmazione HBO, ndr] stavano dando a Nic sempre più potere. È stato scoraggiante per me, perché non mi sembrava che fosse giusto".

Fukunaga ha aggiunto: “Per quanto riguarda le differenze creative, Nic è davvero un bravo scrittore, ma penso che debba essere controllato. Si fa rapire troppo dalla scrittura, al costo di perdere lo slancio della narrazione della storia. Le mie discussioni con lui sono state sempre per questo aspetto, volevo prendere alcune di queste sue lunghe scene di dialogo e farle respirare un po'. Siamo molto diversi in fatto di toni e di gusti."

Il regista, come forse ricorderete, si era scontrato sul territorio delle 'divergenze creative' anche con la New Line e Stephen King per il reboot di It: prima che il film fosse affidato ad Andy Muschietti, infatti, Fukunaga aveva lavorato alla sceneggiatura per circa quattro anni, prima di abbandonare il progetto (conservando però un credito come autore della sceneggiatura). Il suo nuovo film, 007 No Time To Die, arriverà al cinema il 30 settembre.

Per altri approfondimenti, scoprite i primi dettagli su True Detective 4, nuova stagione della serie che HBO porterà avanti senza Nic Pizzolatto.