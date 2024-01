True Detective, Christopher Eccleston: 'Abuso di potere contro di me da una nota attrice'

Christopher Eccleston, star della nuova stagione di True Detective, ha raccontato in un’intervista uno spiacevole avvenimento verificatosi sul set con "un'attrice di serie A".

Dopo l’esilarante recensione di True Detective: Night Country da parte di Paul Schrader, la nuova stagione della serie crime ha ottenuto anche ottime recensioni da parte della critica e del pubblico. Ma è recente un intervista con Variety di una star dello show, Christopher Eccleston (Doctor Who, The Leftovers), in cui l’attore si dice deluso da un atteggiamento irrispettoso, da lui descritto come “abuso di potere”, subito da un’attrice molto famosa:

“Ho girato una scena di sesso con un'attrice di serie A - non Nicole Kidman, che è stata bravissima - e lei ha insinuato, di fronte alla troupe, che io “mi stessi facendo sentire”, solamente perché non le piacevo. Per fortuna mi è successo prima che venisse alla luce il caso Harvey Weinstein, quindi non sono stata messo alla gogna per questo. Ma non mi sono mai sentito così tradito da una collega attrice come quel giorno. Devo dire che avrei preferito mettere le mani in un frullatore piuttosto che avere a che fare con quella persona. È stato un abuso di potere, quello che ha fatto. Non credo che sarebbe successo con un coordinatore dell'intimità sul set. Avrei potuto essere accusato di ogni sorta di cose... Si tratta di ciò che passa tra gli attori, con la fiducia e l'abuso di essa.”

L’attore ha poi invece sottolineato come la presenza di Jodie Foster sia stata fondamentale per convincerlo ad accettare la parte nello show (Qui trovate la nostra recensione di True Detective: Night Country) : “Non avrei mai accettato una parte così piccola se non fosse stato per Jodie. Ma tutte le mie scene sono con lei e lei è stata una mia eroina per molti anni.”

