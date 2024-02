True Detective, colpo di scena: Nic Pizzolatto critica Night Country, Issa Lopez risponde

True Detective e True Detective: Night Country continuano ad intessere legami, ma questa volta non si tratta di easter-egg e riferimenti: nelle ultime ore, infatti, la serie è stata al centro di un battibecco social tra il creatore originale Nic Pizzolatto e la nuova showrunner Issa Lopez.

Nonostante sia rimasto a bordo della nuova incarnazione della serie in qualità di produttore esecutivo del quarto episodio, Pizzolatto ha bocciato True Detective: Night Country pubblicando sui social diverse critiche e prendendo le distanze dalla stagione guidata da Jodie Foster, dicendo: “Certamente non ho avuto alcun input su questa storia o qualsiasi altro aspetto della serie, che è molto diversa dalle mie serie, quasi una reinvenzione. Non potete biasimarmi." Inoltre, l'autore ha anche denigrato i riferimenti di Night Country alla prima stagione di True Detective, interpreta da Woody Harrelson e Matthew McConaughey, definendoli “particolarmente stupidi”.

Immediata la replica di Issa Lopez, che di True Detective: Night Country è creatrice, showrunner e produttrice. Durante un'intervista a Vulture, l'autrice ha risposto in maniera diplomatica: “Credo che ogni narratore abbia un rapporto molto specifico, peculiare e unico con le storie che crea, e qualunque siano le sue reazioni, ha diritto ad averle. Personalmente ho scritto questa serie con profondo amore per il lavoro che ha realizzato Pizzolatto e per le persone che hanno amato le sue stagioni."

True Detective: Night Country è disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.