Batman: il creatore di True Detective sogna di adattare l'icona DC

In attesa di novità sulla quarta stagione di True Detective, il creatore della serie Nic Pizzolatto ha rivelato la sua grande passione per Batman, l'unico personaggio esistente su cui vorrebbe mettere le mani.

"Batman è l'unico personaggio al mondo che non ho creato ma che mi piacerebbe affrontare. Ed è l'unica icona geek con cui ho un'affinità" ha spiegato l'autore dello show HBO su Instagram.

Pizzolatto ha poi parlato nello specifico di un'importante caratteristica che distingue Batman da altri giustizieri del mondo dei fumetti: "La politica di non uccisione di Batman è valida e dovrebbe sempre rimanere. Ma questa scelta non esiste perché "uccidere mi rende cattivo quanto loro" o qualche altra st***ata da asilo. Non è mai stato questo il senso. Batman non vuole uccidere perché il suo vero ed eterno nemico è la Morte."

Il Cavaliere Oscuro non può contare sulle straordinarie capacità di altri supereroi, ma secondo lo sceneggiatore ciò non gli impedisce di essere "super": "Il superpotere di Batman è la sua capacità di pensare a tutto, e la sua immensa forza di volontà. Se avesse tempo di preparare una strategia, Batman potrebbe credibilmente sconfiggere Dio."

Vi piacerebbe vedere Pizzolatto al lavoro sul Giustiziere di Gotham? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, qui trovate la nostra recensione di True Detective 3.