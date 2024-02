True Detective, è faida: Kali Reis risponde a Nic Pizzolatto dopo le critiche al finale

La quarta stagione di True Detective sta diventando sempre più un caso, non tanto per le recensioni della stampa o per il giudizio degli spettatori ma per le opinioni in seno alla serie televisiva, tra vecchia guardia e nuovi protagonista. Kali Reis, co-protagonista di Night Country con Jodie Foster ha risposto a Nic Pizzolatto.

Quest'ultimo è il creatore della serie, che esordì ormai dieci anni fa con la prima acclamata stagione. Night Country è il primo ciclo di episodi che non lo coinvolge.

Nonostante gli ottimi ascolti della nuova stagione, Pizzolatto ha condiviso nuovamente sui social alcuni post di spettatori delusi dai nuovi episodi.



In uno screenshot pubblicato sui social, Pizzolatto ha condiviso il parere di un fan che criticava duramente il finale, descrivendolo come 'uno dei più scadenti mai scritti', con annesse lodi alla prima stagione. Un altro utente ha definito la stagione un 'disastro totale', guadagnandosi la ricondivisione di Pizzolatto. L'attività di critica indiretta del creatore di True Detective non è certo passata inosservata e un fan l'ha fatto notare a Kali Reis.



La pugile ha risposto con un duro post:"Che peccato... ma ehi, immagino che 'se non hai nulla di buono da condividere, sminuisci gli altri' sia una nuova moda".

Issa Lopez aveva risposto alle critiche di Pizzolatto nei giorni scorsi. La creatrice della nuova stagione ha dichiarato:"Credo che ogni narratore abbia una relazione molto specifica, peculiare e unica con le storie che crea, e qualunque siano le sue reazioni ha il diritto di averle. È il suo diritto. Ho scritto Night Country con profondo amore per il lavoro che ha realizzato e per le persone che l'hanno amato. Ed è una reinvenzione, è diverso, ed è fatto con l'idea di sedersi intorno ad un fuoco e dare spazio al divertimento, ai sentimenti e ai pensieri. E chiunque voglia unirsi è il benvenuto".

Voi da che parte state? Vi è piaciuta la quarta stagione di True Detective? Non perdetevi la nostra recensione di Night Country.